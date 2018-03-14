Після інтерв'ю DW в Ірані засудили політичного експерта

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Революційний суд Тегерана у вівторок, 13 березня, засудив до 18 місяців ув'язнення іранського політолога Садега Зібакалама. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Його звинуватили в тому, що він в інтерв’ю медіакомпанії Deutsche Welle “поширював пропаганду проти ісламської республіки і брехню”. Також суд заборонив Зібакаламу у подальшому проводити публічні виступи, оприлюднювати твори, давати інтерв’ю та проявляти активність в інтернеті і соцмережах зокрема.

В інтерв’ю перській редакції Deutsche Welle професор Тегеранського університету прокоментував протести в Ірані.

Він заявив про “накопичені бажання та вимоги протестувальників” і розчарування іранців в “усьому апараті системи”. Якби в Ірані провели референдум щодо політичної системи країни, зазначив політолог, то “понад 70 відсотків населення сказали б „ні“ ісламські республіці”.

Як повідомляв УНН, МЗС Ірану викликав посла Британії через протест на території посольства Ісламської республіки у Лондоні.

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