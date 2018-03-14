После интервью DW в Иране осудили политического эксперта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Революционный суд Тегерана во вторник, 13 марта, приговорил к 18 месяцам заключения иранского политолога Садег Зибакалама. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Его обвинили в том, что он в интервью медиакомпании Deutsche Welle “распространял пропаганду против исламской республики и ложь”. Также суд запретил Зибакаламу в дальнейшем проводить публичные выступления, обнародовать произведения, давать интервью и проявлять активность в интернете и соцсетях в частности.
В интервью персидской редакции Deutsche Welle профессор Тегеранского университета прокомментировал протесты в Иране.
Он заявил о “накопленные желания и требования протестующих” и разочарование иранцев в “всем аппарате системы”. Если бы в Иране провели референдум по политической системе страны, отметил политолог, то “более 70 процентов населения сказали бы” нет “исламские республике”.
Как сообщал УНН, МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне.