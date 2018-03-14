После интервью DW в Иране осудили политического эксперта

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36623 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52483 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56030 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101682 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92468 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103637 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110650 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116981 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133884 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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После интервью DW в Иране осудили политического эксперта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Революционный суд Тегерана во вторник, 13 марта, приговорил к 18 месяцам заключения иранского политолога Садег Зибакалама. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Его обвинили в том, что он в интервью медиакомпании Deutsche Welle “распространял пропаганду против исламской республики и ложь”. Также суд запретил Зибакаламу в дальнейшем проводить публичные выступления, обнародовать произведения, давать интервью и проявлять активность в интернете и соцсетях в частности.

В интервью персидской редакции Deutsche Welle профессор Тегеранского университета прокомментировал протесты в Иране.

Он заявил о “накопленные желания и требования протестующих” и разочарование иранцев в “всем аппарате системы”. Если бы в Иране провели референдум по политической системе страны, отметил политолог, то “более 70 процентов населения сказали бы” нет “исламские республике”.

Как сообщал УНН, МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне.

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