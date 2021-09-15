Після акції АТОвців під КМДА тітушки побили ветерана АТО на Вирлиці

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15 вересня після гучного протесту ветеранів та волонтерів АТО під Київрадою щодо псевдозаповідника на озері Вирлиця, невідомі тітушки побили воїна, що захищав Україну на Сході. Нагадаємо, що активісти вимагали від столичної влади запобігти мережі ФСБ, яку створює у Києві Олексій Гриценко, котрий скрізь представляється "радником мера з питань екології".

Користувач Facebook під ніком Аліна Вишневська поширила допис Федора Андрійченко, який опублікував відео побиття та написав: "Сьогодні атошник, що виступав проти екопарку Вирлиця попався екоактивістам. Організатор висадки дерев забудовникам на Вирлиці відповів за це перед захисниками озера".

За словами ветеранів, вони передали меру Віталію Кличку заяву про усунення Гриценка з посади радника. А також пообіцяли пікетувати СБУ, аби вона вивела банду Гриценка на чисту воду – знайшли замовника кампанії з дискредитації ветеранів.

Нагадаємо

У ніч з 13 на 14 вересня, група з чотирьох осіб на березі озера Вирлиця Дарницького району столиці знищила кілька десятків дерев, які напередодні висадили представники кількох ветеранських організацій. Вандали діяли поспіхом – у метушні рубали деревця або виривали їх з корінням.