После акции АТОшников под КГГА титушки избили ветерана АТО на Вырлице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Киеве произошел жестокий инцидент с избиением ветерана АТО. Позорное видео появилось в столичных группах сети Facebook, передает УНН со ссылкой на ASPI.
Детали
15 сентября после громкого протеста ветеранов и волонтеров АТО под Киевсоветом по поводу псевдозаповедника на озере Вырлица, неизвестные титушки избили воина, который защищал Украину на Востоке. Напомним, что активисты требовали от столичной власти предотвратить сеть ФСБ, которую создает в Киеве Алексей Гриценко, везде представляющийся "советником мэра по вопросам экологии".
Пользователь Facebook под ником Алина Вишневская распространила сообщение Федора Андрейченко, который опубликовал видео избиения и написал: "Сегодня атошник, выступавший против эко-парка Вырлица попался эко-активистам. Организатор высадки деревьев застройщикам на Вырлице ответил за это перед защитниками озера".
По словам ветеранов, они передали мэру Виталию Кличко заявление об устранении Гриценко с должности советника. А также пообещали пикетировать СБУ, чтобы она вывела банду Гриценко на чистую воду - нашли заказчика кампании по дискредитации ветеранов.
Напомним
В ночь с 13 на 14 сентября, группа из четырех человек на берегу озера Вырлица Дарницкого района столицы уничтожила несколько десятков деревьев, которые накануне высадили представители нескольких ветеранских организаций. Вандалы действовали в пешке - в суматохе рубили деревца или вырывали их с корнем.