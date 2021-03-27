Пішов з життя ректор Європейського університету Іван Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У суботу, 27 березня, на 85 році життя помер видатний український науковець, історик, співзасновник та ректор Європейського університету Іван Іванович Тимошенко. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.
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“Від себе особисто та від Міністерства освіти і науки України висловлюю щирі співчуття родині, друзям, колегам і колективу Європейського університету з приводу смерті ректора Тимошенка Івана Івановича. Він був видатним українським науковцем, істориком і співзасновником університету”, - написав Шкарлет.
Деталі
Зі слів міністра, саме Іван Тимошенко – один з ініціаторів підготовки й ухвалення законодавчих актів, що забезпечили успішну інтеграцію приватних закладів вищої освіти в єдиний освітній простір України.
Як зазначається на сайті університету, прощання з ректором відбудеться в понеділок, 29 березня, в Києві.
Що було раніше
27 березня на 89-му році життя помер український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч Іван Ющук.