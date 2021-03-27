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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35563 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52174 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105427 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141364 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193845 просмотра

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Ушел из жизни ректор Европейского университета Иван Тимошенко

Ушел из жизни ректор Европейского университета Иван Тимошенко

Киев  •  УНН

 • 59545 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В субботу, 27 марта, на 85 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, историк, основатель и ректор Европейского университета Иван Иванович Тимошенко. Об этом в своем Telegram-канале написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНН.

Цитата

"От себя лично и от Министерства образования и науки Украины выражаю искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и коллективу Европейского университета по поводу смерти ректора Тимошенко Ивана Ивановича. Он был выдающимся украинским ученым, историком и соучредителем университета", - написал Шкарлет.

Детали

По словам министра, именно Иван Тимошенко - один из инициаторов подготовки и принятия законодательных актов, которые обеспечили успешную интеграцию частных высших учебных заведений в единое образовательное пространство Украины.

Как отмечается на сайте университета, прощание с ректором состоится в понедельник, 29 марта, в Киеве.

Что было раньше

27 марта на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук.

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