Пік захворюваності на COVID-19 в Україні відбувається на початку травня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Пік захворюваності на коронавірусну хворобу відбувається на початку травня, проте ситуація є контрольованою і Україна наближається до помірного рівня зростання. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"У нас на початку травня відбувається пік захворювання, проте ситуація є контрольованою і ми наближаємось до так званого "помірного плато", коли ситуація є рівною і немає різкого зростання. Ми рухаємось за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні. Діапазон захворівших за останній тиждень коливається від 400 до 550, і зараз головне не розслаблятись", - сказав Шмигаль.
Він також зазначив, що два останні місяці всі працювали для забезпечення лікарів усім необхідним. Тож за останній місяць кількість тестів, що проводиться, збільшилась з 700 до, фактично, 7 тисяч у день.
Раніше в УНН повідомлялося, що у понеділок, 4 травня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України на якому озвучать список послаблень карантинних обмежень з 11 травня.