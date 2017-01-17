Підвищення зарплат депутатам буде незначним — В.Сюмар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Підвищення заробітних плат народним депутатам буде незначним. Про це в кулуарах журналістам заявила народний депутат Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
“Ми розглядали це питання вчора на (засіданні — ред.) фракції і дійшли висновку, що це не може бути якесь суттєве зростання зарплати”, — заявила В.Сюмар.
За її словами, наразі депутатам буде запропоновано незначне підвищення заробітної плати.
“Я думаю, що там (у законопроекті — ред.) просто зменшується різниця (суми зарплати — ред.) між депутатом і спікером”, — уточнила В.Сюмар.