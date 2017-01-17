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Підвищення зарплат депутатам буде незначним — В.Сюмар

Підвищення зарплат депутатам буде незначним — В.Сюмар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Підвищення заробітних плат народним депутатам буде незначним. Про це в кулуарах журналістам заявила народний депутат Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.

“Ми розглядали це питання вчора на (засіданні — ред.) фракції і дійшли висновку, що це не може бути якесь суттєве зростання зарплати”, — заявила В.Сюмар.

За її словами, наразі депутатам буде запропоновано незначне підвищення заробітної плати.

“Я думаю, що там (у законопроекті — ред.) просто зменшується різниця (суми зарплати — ред.) між депутатом і спікером”, — уточнила В.Сюмар.

Українські Національні Новини

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