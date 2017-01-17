Повышение зарплат депутатам будет незначительным - В.Сюмар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Повышение заработных плат народным депутатам будет незначительным. Об этом в кулуарах журналистам заявила народный депутат Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.
"Мы рассматривали этот вопрос вчера на (заседании - ред.) фракции и пришли к выводу, что это не может быть какой-то существенный рост зарплаты", - заявила В.Сюмар.
По ее словам, пока депутатам будет предложено незначительное повышение заработной платы.
"Я думаю, что там (в законопроекте - ред.) просто уменьшается разница (суммы зарплаты - ред.) между депутатом и спикером", - уточнила В.Сюмар.