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Підвищення рівнів води у річках очікується на заході України

Підвищення рівнів води у річках очікується на заході України

Київ • УНН

 • 9717 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через сильні опади на заході України очікуються підвищення рівнів води у річках. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"У зв'язку з очiкуваними сильними дощами 30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями (станом на 8 год. 28 жовтня)", - йдеться у повідомленні.

На річках Закарпаття - на 0,5-1,5 м, в нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2 м;
- на решті річок Карпат на 0,2-1 м.

30-31 жовтня на притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.

Як зазначається, проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків.

У мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

Як повідомляв УНН, рятувальники попередили про погіршення погодних умов в Україні.

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