Підвищення пенсій: у липні обіцяють прибавку мільйону українців

Зі слів Лазебної, з 1 березня пенсії було проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%.

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“У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі. Таким чином, підвищення в цьому році одержать 10,5 млн пенсіонерів”, — сказала міністр.

Деталі

Вона також зазначила, що на 1 квітня поточного року середній розмір пенсій становив 3 725 грн — порівняно з аналогічним періодом 2020 року він збільшився на 17, 5%, або на 555 грн.

Що було раніше

У березні у Мінсоцполітики повідомили про плани підвищення пенсій протягом 2021 року. Так, з квітня пенсію у збільшеному розмірі отримають працюючі пенсіонери, із липня її буде підвищено відповідно з ростом прожиткового мінімуму, в жовтні надбавку матимуть пенсіонери, які досягли 75 років, а в грудні буде підвищення внаслідок росту мінімальної зарплати. Люди, які досягли 65 років і мають стаж 30-35 років, матимуть мінімальну пенсію у розмірі 2400-2500 грн.