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У Мінсоцполітики розповіли про плани підвищення пенсій цього року

У Мінсоцполітики розповіли про плани підвищення пенсій цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Індексація пенсій в Україні цього року вже проведена - у березні. Так, за березень близько 8 млн громадян практично отримали підвищену пенсію на 11%. Про подальші плани підвищення пенсій цього року розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі телеканалу "Дом", передає УНН.

Цитата:

"Індексацію пенсії вже проведено. А саме з березня місяця люди отримують вже проіндексований розмір. З 4 березня почалась виплата пенсій за березень і вже люди отримують практично на сьогодні. Більшість пенсіонерів вже отримали пенсію за березень і це вже пенсія збільшених розмірів. Пенсії отримали біля 8 млн пенсіонерів. Середнє підвищення близько 300 грн", - сказав Шамбір.

Деталі

Зі слів посадовця, цього року індексація пенсій розрахована "на 11% від основного розміру пенсій, залежно від стажу і заробітку". "11% тому, що це залежить від того, що середня зарплата - показник, який береться для індексації, зріс на 17% і інфляція минулого року склала 5%, відповідно 50% одного й іншого підсумовується, 22% і відповідно 50% від цього береться і буде 11%", - пояснив він.

Радник міністра також повідомив про плани підвищення пенсій протягом 2021 року. Так, з квітня пенсію у збільшеному розмірі отримають працюючі пенсіонери, із липня її буде підвищено відповідно з ростом прожиткового мінімуму, в жовтні надбавку матимуть пенсіонери, які досягли 75 років, а в грудні буде підвищення внаслідок росту мінімальної зарплати. Люди, які досягли 65 років і мають стаж 30-35 років, матимуть мінімальну пенсію у розмірі 2400-2500 грн.

Доповнення

Пенсійний фонд вже з початку цього року "дотаційний". Як дослідили аналітики, через те, що ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики. За даними Держказначейства, на 1 березня 2021 року борг Пенсійного фонду перед ним сягав 65,818 млрд грн, з яких 3,739 млрд грн - за позиками 2021 року, тоді як на початок року загальний борг становив 62 млрд грн.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від часу запровадження чергової індексації пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. Обсяг асигнувань з Держбюджету на виплати пенсій, надбавок та підвищень та дефіциту ПФУ наразі сягає 195,3 млрд грн, з яких 21,7 млрд грн спрямовано на покриття дефіциту коштів Фонду (у бюджеті Фонду на 2020 рік – 38,45 млрд гривень).

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше - 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.

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