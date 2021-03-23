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В Минсоцполитики рассказали о планах повышения пенсий в этом году

В Минсоцполитики рассказали о планах повышения пенсий в этом году

Киев  •  УНН

 • 20844 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Индексация пенсий в Украине в этом году уже проведена - в марте. Так, за март около 8 млн граждан практически получили повышенную пенсию на 11%. О дальнейших планах повышения пенсий в этом году рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире телеканала "Дом", передает УНН.

Цитата:

"Индексация пенсии уже проведена. А именно с марта месяца люди получают уже проиндексированный размер. С 4 марта началась выплата пенсий за март и уже люди получают практически на сегодня. Большинство пенсионеров уже получили пенсию за март и это уже пенсия увеличенных размеров. Пенсии получили около 8 млн пенсионеров. Среднее повышение около 300 грн", - сказал Шамбир.

Детали

По словам чиновника, в этом году индексация пенсий рассчитана "на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка". "11% потому, что это зависит от того, что средняя зарплата - показатель, который берется для индексации, вырос на 17% и инфляция в прошлом году составила 5%, соответственно 50% одного и другого суммируется, 22% и соответственно 50% от этого берется и будет 11%", - пояснил он.

Советник министра также сообщил о планах повышения пенсий в течение 2021 года. Так, с апреля пенсию в увеличенном размере получат работающие пенсионеры, с июля ее будет повышено в соответствии с ростом прожиточного минимума, в октябре надбавку получат пенсионеры, достигшие 75 лет, а в декабре будет повышение вследствие роста минимальной зарплаты. Люди, достигшие 65 лет и имеющие стаж 30-35 лет, будут иметь минимальную пенсию в размере 2400-2500 грн.

Дополнение

Пенсионный фонд уже с начала этого года "дотационный". Как исследовали аналитики, потому что ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн займа. По данным Госказначейства, на 1 марта 2021 года долг Пенсионного фонда перед ним достигал 65,818 млрд грн, из которых 3,739 млрд грн - по займам 2021 года, тогда как на начало года общий долг составил 62 млрд грн.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от времени введения очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста "дыры" в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля. Объем ассигнований из госбюджета на выплаты пенсий, надбавок и повышений и дефицита ПФУ пока достигает 195,3 млрд грн, из которых 21,7 млрд грн направлено на покрытие дефицита средств Фонда (в бюджете Фонда на 2020 год - 38,45 млрд гривен).

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше - 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн .

Украинские Национальные Новости

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