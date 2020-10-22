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Підвищення акцизу на алкоголь призводить до фальсифікату на столі у споживача - економіст

Підвищення акцизу на алкоголь призводить до фальсифікату на столі у споживача - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Наміри Кабміну підвищити акциз на алкогольну продукцію з початку 2021 року зустріло хвилю критики в експертному середовищі. Постійне збільшення акцизу на алкоголь призводить до того, що алкоринок все більше йде у тінь, а споживач стає жертвою вживання фальсифікату і контрафактної продукції. Про це УНН розповів економічний експерт Юрій Гавриличенко.

"Останню п'ятирічку, з тих пір, як Україна ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС, Верховна Рада в особі Кабміну постійно підвищує акцизи на алкоголь. Цей постійне зростання призводить до того, що український алкоголь поступово йде у тінь. Тому що громадяни не встигають з такою швидкістю збільшувати свої доходи, з якою збільшується вартість продукції для кінцевого споживача. І таким чином держава де-факто самостійно організовує зростання тіньового ринку", - повідомив експерт.

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Економіст підкреслив, що тіньовий ринок алкоголю у першу чергу реагує на те, в які умови ставлять легальний ринок вітчизняних виробників. Тому в існуючих українських реаліях будь-які погіршення умов для легального алкоринку стають лише поштовхом до збільшення масштабів нелегального ринку алкоголю і появі неякісного, а іноді й небезпечного для кінцевого споживача продукту.

"Десь береться спирт, якщо це горілчана продукція, і народ займається вже виробництвом фальсифікату. Аж до контрабанди, яка нарешті стала вигідною. Поки в Україні були ціна на алкоголь низькі, контрабанда не мала ні найменшого економічного сенсу, а тепер є. А фальсифікат - це якщо вам під виглядом горілки продають розбавлений водою спирт. І якщо вам замість етилового спирту, розведеного водою, налили метиловий - це вже отрута, і тут можна отруїтися. Таке, на жаль, зустрічається", - пояснив Гавриличенко те, яким чином підвищення акцизу відбивається у першу чергу на самому споживачеві.

Примітно, що глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев виступив проти передбаченого проектом бюджету на 2021 рік підвищення акцизів на алкогольну продукцію.

Намір Кабінету міністрів підвищити акциз на алкогольну продукцію розкритикували також в Європейській Бізнес асоціації (ЄБА) і у галузевій асоціації "Укргорілка".

Раніше УНН писав, що за даними Держстатистики, жителі України надають перевагу алкогольним напоям вітчизняного виробництва. А до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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