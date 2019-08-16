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Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні - рішення Солом'янського райсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання НАБУ про затримання ще одного співробітника компанії ДТЕК, якому було пред'явлено підозру, і залишив його на волі, повідомляє УНН.

Сьогодні, 16 серпня 2019 року, в Солом'янський районний суд міста Києва добровільно прибув другий співробітник компанії ДТЕК в супроводі боку захисту. Прийнявши до уваги аргументи захисту, яка наполягає на безпідставності оголошених НАБУ підозр у справі "Роттердам +", суд відхилив клопотання звинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і призначив співробітникові ДТЕК заставу в сумі 9,6 млн грн.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року, Солом'янський суд Києва обрав аналогічний вид запобіжного заходу одному із співробітників компанії ДТЕК.

Два співробітника ДТЕК перервали свої відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ. У компанії ДТЕК відзначають порядність і професіоналізм своїх співробітників і заявили, що нададуть їм повну правову підтримку для захисту їх прав, честі і ділової репутації.

8 серпня детективи НАБУ оголосили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких двоє співробітників компанії ДТЕК.

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