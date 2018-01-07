Підрозділи ДСНС на Різдво працюватимуть у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На період святкування Різдва Христового рятувальники ДСНС переходять на посилений режим несення служби, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“На період святкування Різдва Христового підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”, — сказано у повідомленні.
У кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.
Загалом з 6 січня до 8-ї ранку 9 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. Також у готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26 медично-санітарного призначення та вертоліт Мі-8.
Як повідомляв УНН, сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво Христове.