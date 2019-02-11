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Підрозділи Чорноморського флоту РФ підняті по тривозі в Криму в рамках навчань

Підрозділи Чорноморського флоту РФ підняті по тривозі в Криму в рамках навчань

Київ • УНН

 • 8948 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту (ЧФ) РФ в Криму були підняті по навчальній тривозі в рамках початку проведення двостороннього ротного тактичного навчання (РТУ) на полігоні Ангарський в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони РФ.

"За задумом РТУ, підрозділи берегової оборони ЧФ повинні будуть відпрацювати завдання із захоплення і оборони морського узбережжя з виконанням практичних артилерійських стрільб. Підняті по навчальній тривозі підрозділи берегової оборони здійснили марш в складі колон військової та спеціальної техніки на полігон Ангарський і приступили до інженерного обладнання позицій", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях задіяно близько 500 військовослужбовців, близько 100 одиниць військової і спеціальної техніки їх складу підрозділів берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту.

У вченні задіяні літаки і вертольоти морської авіації флоту і армійської авіації Південного військового округу.

Нагадаємо, розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер-М" ракетної бригади Центрального військового округу, дислокованої в Свердловській області РФ, підняті по тривозі в рамках початку командно-штабних навчань.

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