Подразделения Черноморского флота РФ подняты по тревоге в Крыму в рамках учений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) РФ в Крыму были подняты по учебной тревоге в рамках начала проведения двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Ангарский в Крыму. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Министерство обороны РФ.
"По замыслу РТУ, подразделения береговой обороны ЧФ должны будут отработать задачи по захвату и обороне морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб. Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций", - идется в сообщении.
В учении задействовано порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц военной и специальной техники их состава подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.
В учении задействованы самолёты и вертолёты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа.
Напомним, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Свердловской области РФ, подняты по тревоге в рамках начавшихся командно-штабных учений.