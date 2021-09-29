Підробили чверть мільйона доларів: у Києві затримано фальшивомонетників

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві затримали двох організаторів угруповання, яке займалося збутом підробленої іноземної валюти. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними Служби безпеки України, зловмисники намагалися збути 240 тис. підроблених доларів США. Встановлено, що банкноти були високої якості, їхню фальшивість не розпізнавали більшість технічних засобів перевірки.

Ділки пропонували підробку за ціною 50-60% від вартості номіналу. Для приховування протиправної діяльності зловмисники збували їх окремими траншами у кілька етапів.

Додамо

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Також вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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