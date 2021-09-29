Подделали четверть миллиона долларов: в Киеве задержали фальшивомонетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве задержали двух организаторов группировки, которая занималась сбытом поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным Службы безопасности Украины, злоумышленники пытались сбыть 240 тыс. поддельных долларов США. Установлено, что банкноты были высокого качества, их фальшивость не распознавали большинство технических средств проверки.
Дельцы предлагали подделку по цене 50-60% от стоимости номинала. Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники сбывали их отдельными траншами в несколько этапов.
Добавим
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, по предварительному сговору группой лиц, совершенного повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности других людей, причастных к противоправной деятельности.
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