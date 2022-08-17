Підрив Північно-Кримського каналу: розкрито хронологію і деталі злочину зс рф – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України встановила хронологію і деталі підриву російськими військовими Північно-Кримського каналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки України встановила хронологію злочинів зс рф проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі. Ідентифіковано двох військовослужбовців рф, які віддали злочинні накази", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Злочин здійснили заступник командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Михайло Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмитро Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.
Як зазначили, їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.
За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.
Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові зс рф із застосуванням важкого озброєння:
▪️ захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;
▪️ унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;
▪️ зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;
▪️ здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
Слідчі СБУ з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
Додамо
Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
▪️ ч. 2 ст. 28 (здійснення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).
Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.