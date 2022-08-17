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Подрыв Северо-Крымского канала: раскрыта хронология и детали преступления вс рф – СБУ

Киев • УНН

 • 226527 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Служба безопасности Украины установила хронологию и детали подрыва российскими военными Северо-Крымского канала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подрыв Северо-Крымского канала: раскрыта хронология и детали преступления вс рф – СБУ

Цитата

"Служба безопасности Украины установила хронологию преступлений вс рф против гражданского населения на ключевых объектах жизнеобеспечения Херсонской области: Каховской ГЭС и Северо-Крымском канале. Идентифицированы два военнослужащих рф, которые отдали преступные приказы", – говорится в сообщении.

Детали

Преступление совершили заместитель командующего Черноморским флотом рф по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11 отдельной инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков. Они непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северо-Крымского канала.

Как отметили, их действия негативно повлияли на водообеспечение региона, функционирование оросительной системы Херсонской области, нанесли значительный ущерб окружающей среде и материальному ущербу Украине в особо крупных размерах.

По материалам СБУ злоумышленников подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

Во время следственно-оперативных действий установлено, что 24 февраля военные вс рф с применением тяжелого вооружения:

▪️ захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал;

▪️ сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме;

▪️ разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики;

▪️ совершили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Следователи СБУ выяснили, что генерал-майор Ясников отдавал приказы о незаконном захвате обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков руководил подрывами.

Добавим

Сейчас завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

▪️ ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт направлен в Жовтневый районный суд города Кривой Рог.

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