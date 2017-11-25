Підприємства, які торгують в Криму, підуть під санкції - Гданов

"У нас є інформація, що національні торгові мережі працюють в Криму. Ми зараз перевіряємо це, в тому числі, і за кодами товарів: як це сталося, як товар потрапив на територію Криму. Ми зверталися до національних торговельних мереж, щоб вони не працювали з окупантами. Є й українські, і міжнародні торгові марки. Ми звертаємося до них з вимогою не співпрацювати з тимчасово окупованою територією, інакше вони будуть під санкціями", - сказав він.

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За словами І.Гданова, не виключено, що йдеться про міжнародну мережу, яка навряд чи стане ризикувати своєю репутацією, а тому повинна буде самостійно припинити роботу в Криму.

"Тому поки ми громадський резонанс з цього приводу не піднімемо. Ми це тримаємо на контролі і зараз працюємо над цим, отримуємо інформацію. Скоро ми вже надамо більш детальну інформацію та чітко пояснимо", - уточнив заступник постпреда.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці підозрюють в торгівлі з окупованими територіями снекову корпорацію S.Group. Компанія належить родині народного депутата Сергія Рибалки. Два топ-менеджера S.Group вже арештовані судом і перебувають під вартою.

Додамо, що раніше журналісти зафіксували факти продажу снеків цієї корпорації і в Криму та в ОРДЛО.