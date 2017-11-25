Торгующие в Крыму предприятия пойдут под санкции - Гданов

“У нас есть информация, что национальные торговые сети работают в Крыму. Мы сейчас проверяем это, в том числе, и по кодам товаров: как это произошло, как товар попал на территорию Крыма. Мы обращались к национальным торговым сетям, чтобы они не работали с оккупантами. Есть и украинские, и международные торговые марки. Мы обращаемся к ним с требованием не сотрудничать с временно оккупированной территорией, иначе они будут под санкциями”, - сказал он.

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По словами И.Гданова, не исключено, что речь идет о международной сети, которая вряд ли станет рисковать своей репутацией, а поэтому должна будет самостоятельно прекратить работу в Крыму.

“Поэтому пока мы общественный резонанс по этому поводу не поднимем. Мы это держим на контроле и сейчас работаем над этим, получаем информацию. Скоро мы уже предоставим более детальную информацию и четко объясним”, - уточнил зампостпреда.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители подозревают в торговле с оккупированными территориями снэковую корпорацию S.Group. Компания принадлежит семье народного депутата Сергея Рыбалки. Два топ-менеджера S.Group уже арестованы судом и находятся под стражей.

Добавим, что ранее журналисты зафиксировали факты продажи снеков этой корпорации и в Крыму и в ОРДЛО.