Підписання угоди про асоціацію з ЄС у 2013 році змусило б Україну “сісти на шпагат” — В.Янукович

“Ми, як стратегічні партнери, добре розуміли, що якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання угоди з Європою, ми, як кажуть, "сядемо на шпагат". Але ми не олімпійські чемпіони, щоб на шпагат сісти”, — сказав В.Янукович.

Нагадаємо, В.Янукович відмовився називати своє місце проживання.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва оголосив технічну перерву у розгляді кримінального провадження щодо п’яти екс-беркутівців, після якої розпочне допит екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович прибув до суду в Ростові-на-Дону у РФ для допиту у режимі відеоконференції зі Святошинським районний судом Києва.