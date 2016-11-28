Підписання угоди про асоціацію з ЄС у 2013 році змусило б Україну “сісти на шпагат” — В.Янукович
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович, під час допиту через відеозв'язок зі Святошинським районним судом Києва з Ростова-на-Дону у РФ заявив, що підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію у 2013 році змусило б Україну “сісти на шпагат” між Росією та Європою, передає кореспондент УНН.
“Ми, як стратегічні партнери, добре розуміли, що якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання угоди з Європою, ми, як кажуть, "сядемо на шпагат". Але ми не олімпійські чемпіони, щоб на шпагат сісти”, — сказав В.Янукович.
Нагадаємо, В.Янукович відмовився називати своє місце проживання.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва оголосив технічну перерву у розгляді кримінального провадження щодо п’яти екс-беркутівців, після якої розпочне допит екс-президента України Віктора Януковича.
Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович прибув до суду в Ростові-на-Дону у РФ для допиту у режимі відеоконференції зі Святошинським районний судом Києва.