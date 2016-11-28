Подписание соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году заставило бы Украину "сесть на шпагат" - В.Янукович

"Мы как стратегические партнеры, хорошо понимали, что если Россия не учтет наши интересы при подписании соглашения с Европой, мы, как говорится, "сядем на шпагат". Но мы не олимпийские чемпионы, чтобы на шпагат сесть", - сказал В.Янукович.

Напомним, В.Янукович отказался называть свое место жительства.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева объявил технический перерыв в рассмотрении уголовного производства в отношении пяти экс-беркутовцев, после которого начнет допрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович прибыл в суд в Ростове-на-Дону в РФ для допроса в режиме видеоконференции со Святошинским районным судом Киева.