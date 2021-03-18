Підпалили паркан журналіста: поліція розслідує інцидент

Деталі

У поліцію звернувся 36-річний житель Слов'янська та повідомив, що вночі невідомі кинули запальну суміш на паркан, в результаті чого він загорівся.

Поліцейські проводять всі необхідні слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу" - карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Додамо

У Бердянську звільнений чоловік, одного із будівельних магазинів, намагався підпалити кабінет керівника. Так він хотів налякати роботодавця через своє звільнення.