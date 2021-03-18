Підпалили паркан журналіста: поліція розслідує інцидент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Слов'янську 18 березня близько 00.20 невідомі кинули запальну суміш на паркан місцевого журналіста. Інцидент потерпілий пов'язує зі своєю професійною діяльністю. За фактом пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
Деталі
У поліцію звернувся 36-річний житель Слов'янська та повідомив, що вночі невідомі кинули запальну суміш на паркан, в результаті чого він загорівся.
Поліцейські проводять всі необхідні слідчо-розшукові заходи щодо встановлення осіб зловмисників.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу" - карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.
Додамо
У Бердянську звільнений чоловік, одного із будівельних магазинів, намагався підпалити кабінет керівника. Так він хотів налякати роботодавця через своє звільнення.