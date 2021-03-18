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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35460 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52030 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105397 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141336 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193833 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192604 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278245 просмотра

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Подожгли забор журналиста: полиция расследует инцидент

Подожгли забор журналиста: полиция расследует инцидент

Киев  •  УНН

 • 16571 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Славянске 18 марта около 00.20 неизвестные бросили зажигательную смесь на забор местного журналиста. Инцидент пострадавший связывает со своей профессиональной деятельностью. По факту повреждения имущества открыто уголовное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Детали

В полицию обратился 36-летний житель Славянска и сообщил, что ночью неизвестные бросили зажигательную смесь на забор, в результате чего он загорелся.

Полицейские проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога" - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.

Добавим

В Бердянске уволенный мужчина, одного из строительных магазинов, пытался поджечь кабинет руководителя. Так он хотел напугать работодателя за свое освобождение.

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