Підпал угорського товариства в Ужгороді перекваліфікували на теракт
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 березня. УНН. Підпал будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що стався 27 лютого 2018 року, перекваліфікували на теракт (ст. 258 ККУ). Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
"Фігурантам справи змінено підозру. Відтак їх обвинувачують у вчиненні теракту. Прокуратура вимагатиме обрати для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без призначення застави", - повідомила В. Попович.
Нагадаємо, що 27 лютого 2018 року за фактом підпалу офісу Товариства угорської культури Закарпаття поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Як раніше повідомляв УНН, очікується, що сьогодні обере запобіжний захід підозрюваним у підпалі угорського товариства.
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