Підозрюють у відправленні авіазапчастин до росії: у Нідерландах затримали співробітника Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Нідерландах затримали 48-річного співробітника міністерства оборони за підозрою у відправленні авіазапчастин до росії через інші країни. Про це повідомляє Служба фіскальної розвідки та розслідувань, пише rtlnieuws, повідомляє УНН.
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“Співробітника міністерства оборони в Арнемі затримали за підозрою в обході санкцій проти росії. 48-річного чоловіка підозрюють у відправленні авіазапчастин до рф”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Чоловіка затримали ще 30 серпня, одна тільки зараз про це повідомили. Зазначається, що оскільки підозрюваний працює на міністерство оборони, до розслідування також залучена військова поліція.
Під час обшуків вдома у підозрюваного вилучили боєприпаси, документи, та цифрові носії інформації.
Наразі його відсторонили від посади. Зараз підозрюваний перебуває у СІЗО.
Додамо
Співробітника Міноборони затримали після арешту 53-річного чоловіка з Арнема днем раніше, який надав слідству інформацію про свого спільника.
«Підозрюваний має нідерландську компанію, яка експортувала авіазапчастини переважно до росії», — повідомили у розвідці.
Зазначається, що він експортував товари в рф через через "обхідні країни".
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Під час обшуків у будинку, офісних та складських приміщеннях 53-річного чоловіка було вилучено авіаційні деталі, зброю, гільзи та боєприпаси. Окрім 250 000 євро та 8 000 доларів США готівкою, правоохоронці також вилучили близько 160 000 євро на банківських депозитах.