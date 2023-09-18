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Підозрюють у відправленні авіазапчастин до росії: у Нідерландах затримали співробітника Міноборони

Підозрюють у відправленні авіазапчастин до росії: у Нідерландах затримали співробітника Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Нідерландах затримали 48-річного співробітника міністерства оборони за підозрою у відправленні авіазапчастин до росії через інші країни. Про це повідомляє Служба фіскальної розвідки та розслідувань, пише rtlnieuws, повідомляє УНН

Цитата

“Співробітника міністерства оборони в Арнемі затримали за підозрою в обході санкцій проти росії. 48-річного чоловіка підозрюють у відправленні авіазапчастин до рф”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Чоловіка затримали ще 30 серпня, одна тільки зараз про це повідомили. Зазначається, що оскільки підозрюваний працює на міністерство оборони, до розслідування також залучена військова поліція.

Під час обшуків вдома у підозрюваного вилучили боєприпаси, документи, та цифрові носії інформації.

Наразі його відсторонили від посади. Зараз підозрюваний перебуває у СІЗО.

Додамо

Співробітника Міноборони затримали після арешту 53-річного чоловіка з Арнема днем ​​раніше, який надав слідству інформацію про свого спільника.

«Підозрюваний має нідерландську компанію, яка експортувала авіазапчастини переважно до росії», — повідомили у розвідці.

Зазначається, що він експортував товари в рф через через "обхідні країни".

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Під час обшуків у будинку, офісних та складських приміщеннях 53-річного чоловіка було вилучено авіаційні деталі, зброю, гільзи та боєприпаси. Окрім 250 000 євро та 8 000 доларів США готівкою, правоохоронці також вилучили близько 160 000 євро на банківських депозитах.

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