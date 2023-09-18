Подозревают в отправке авиазапчастей в россию: в Нидерландах задержали сотрудника Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Нидерландах задержали 48-летнего сотрудника министерства обороны по подозрению в отправке авиазапчастей в россию через другие страны. Об этом сообщает Служба фискальной разведки и расследований, пишет rtlnieuws, сообщает УНН.
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“Сотрудника министерства обороны в Арнеме задержали по подозрению в обходе санкций против россии. 48-летнего мужчину подозревают в отправке авиазапчастей в рф”, - говорится в сообщении.
Детали
Мужчину задержали еще 30 августа, одна только сейчас об этом сообщили. Отмечается, что поскольку подозреваемый работает на министерство обороны, к расследованию также привлечена военная полиция.
Во время обысков дома у подозреваемого изъяли боеприпасы, документы и цифровые носители информации.
Сейчас его отстранили от должности. Подозреваемый находится в СИЗО.
Добавим
Сотрудника Минобороны задержали после ареста 53-летнего мужчины из Арнема днем ранее, который предоставил следствию информацию о своем сообщнике.
«Подозреваемый имеет нидерландскую компанию, которая экспортировала авиазапчасти преимущественно в россию», — сообщили в разведке.
Отмечается, что он экспортировал товары в рф через через "обходные страны".
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Во время обысков в доме, офисных и складских помещениях 53-летнего мужчины были изъяты авиационные детали, оружие, гильзы и боеприпасы. Кроме 250 000 евро и 8 000 долларов США наличными, правоохранители также изъяли около 160 000 евро на банковских депозитах.