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Подозревают в отправке авиазапчастей в россию: в Нидерландах задержали сотрудника Минобороны

Киев • УНН

 • 157558 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Нидерландах задержали 48-летнего сотрудника министерства обороны по подозрению в отправке авиазапчастей в россию через другие страны. Об этом сообщает Служба фискальной разведки и расследований, пишет rtlnieuws, сообщает УНН

Цитата

“Сотрудника министерства обороны в Арнеме задержали по подозрению в обходе санкций против россии. 48-летнего мужчину подозревают в отправке авиазапчастей в рф”, - говорится в сообщении.

Детали

Мужчину задержали еще 30 августа, одна только сейчас об этом сообщили. Отмечается, что поскольку подозреваемый работает на министерство обороны, к расследованию также привлечена военная полиция.

Во время обысков дома у подозреваемого изъяли боеприпасы, документы и цифровые носители информации.

Сейчас его отстранили от должности. Подозреваемый находится в СИЗО.

Добавим

Сотрудника Минобороны задержали после ареста 53-летнего мужчины из Арнема днем ранее, который предоставил следствию информацию о своем сообщнике.

«Подозреваемый имеет нидерландскую компанию, которая экспортировала авиазапчасти преимущественно в россию», — сообщили в разведке.

Отмечается, что он экспортировал товары в рф через через "обходные страны".

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Во время обысков в доме, офисных и складских помещениях 53-летнего мужчины были изъяты авиационные детали, оружие, гильзы и боеприпасы. Кроме 250 000 евро и 8 000 долларов США наличными, правоохранители также изъяли около 160 000 евро на банковских депозитах.

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