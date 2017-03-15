Підозрюваному в побитті депутата оголосили про підозру в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Підозрюваному в побитті депутата Кіровоградської міської ради Олександра Артюха оголосили про підозру. Про це перед сесією міської ради повідомив слідчий ГУ НП в Кіровоградській області Роман Виходець, інформує кореспондент УНН.
“По кримінальному провадженню, відносно якого депутат Кіровоградської міської ради Артюх Олександр Іванович є потерпілим, було встановлено винну особу, якій було повідомлено про підозру. Це кримінальне провадження з обвинувальним актом було скеровано до Ленінського районного суду міста, де наразі воно розглядається”, — повідомив Р. Виходець.
Також він додав, що триває розслідування в провадженні щодо пошкодження майна депутата Кіровоградської міської ради Віталія Бєлова.
“Щодо провадження по депутату Бєлову — підпал автомобіля: наразі триває досудове розслідування в провадженні, проводяться невідкладні слідчі розшукові дії, в тому числі — негласні, встановлюються винні особи. Дане провадження перебуває на контролі начальника міського управління і щотижнево заслуховується”, — зауважив правоохоронець.
Нагадаємо, побиття депутата міської ради Кропивницького Олександра Артюха кваліфікували за ч.1. ст.155 ККУ (нанесення легких тілесних ушкоджень).