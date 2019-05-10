Підозрюваному у стрілянині в нардепа сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Овідіопольський районний суд Одеської області сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у стрілянині в народного депутата в одному з готельних комплексів на Одещині. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури області.
"Сьогодні після обіду (підозрюваному у стрілянині в народного депутата – ред.) в Овідіопольському районному суді Одеської області будуть розглядати обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - сказали в прес-службі.
Йдеться про народного депутата України Олександра Урбанського. Йому вистрілили в ногу, наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.
Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка через стрілянину у народного депутата. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.
За даними поліції, слідчі проситимуть для зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.