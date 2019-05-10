Підозрюваному у стрілянині в нардепа сьогодні обиратимуть запобіжний захід

КИЇВ. 10 травня. УНН. Овідіопольський районний суд Одеської області сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у стрілянині в народного депутата в одному з готельних комплексів на Одещині. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури області.