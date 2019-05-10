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Підозрюваному у стрілянині в нардепа сьогодні обиратимуть запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Овідіопольський районний суд Одеської області сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у стрілянині в народного депутата в одному з готельних комплексів на Одещині. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури області.

"Сьогодні після обіду (підозрюваному у стрілянині в народного депутата – ред.) в Овідіопольському районному суді Одеської області будуть розглядати обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - сказали в прес-службі.

Йдеться про народного депутата України Олександра Урбанського. Йому вистрілили в ногу, наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка через стрілянину у народного депутата. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.

За даними поліції, слідчі проситимуть для зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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