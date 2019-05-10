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Подозреваемому в стрельбе в нардепа сегодня будут выбирать меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 5820 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Овидиопольский районный суд Одесской области сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в стрельбе в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Сегодня после обеда (подозреваемому в стрельбе в народного депутата - ред.) в Овидиопольском районном суде Одесской области будут рассматривать избрание меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о народном депутате Украины Александре Урбанском. Ему выстрелили в ногу, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНН, полиция задержала мужчину из-за стрельбы в народного депутата. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

По данным полиции, следователи будут просить для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

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