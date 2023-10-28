Підозрюваного в масовій стрілянині у США знайшли мертвим

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Резервіст армії США, звинувачений у вбивстві 18 людей і пораненні ще 13 під час масової стрілянини в штаті Мен цього тижня, був знайдений мертвим у п’ятницю ввечері – імовірно, від пострілу з вогнепальної зброї – після його дводенних пошуків, повідомив уповноважений з громадської безпеки штату Майкл Сосчак, пише УНН з посиланням на CNN.