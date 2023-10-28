Підозрюваного в масовій стрілянині у США знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Резервіст армії США, звинувачений у вбивстві 18 людей і пораненні ще 13 під час масової стрілянини в штаті Мен цього тижня, був знайдений мертвим у п’ятницю ввечері – імовірно, від пострілу з вогнепальної зброї – після його дводенних пошуків, повідомив уповноважений з громадської безпеки штату Майкл Сосчак, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Роберт Кард, звинувачений у скоєнні масового вбивства в середу в боулінгу та ресторані в Льюїстоні у штаті Мен, був знайдений мертвим близько 19:45 за місцевим часом у п'ятницю біля річки Андроскоггін у районі Лісабонського водоспаду, приблизно в 16 кілометрах від Льюїстона, повідомив журналістам уповноважений з громадської безпеки штату Майкл Сосчак.
Губернатор штату Мен Джанет Міллс сказала, що «зітхнула з полегшенням, знаючи, що... Кард більше нікому не загрожує».
Як повідомило CNN джерело в правоохоронних органах, тіло Карда було знайдено поблизу центру переробки сміття, з якого його нещодавно звільнили. Раніше цього тижня влада знайшла автомобіль Карда покинутим після стрілянини біля причалу для човнів.
За словами Сосчака, подробиці про те, коли Кард помер, ще з'ясовуються, і влада не оголосила мотив стрілянини.
Доповнення
Стрілянина ввечері 25 жовтня стала найбільш смертоносною масовою стріляниною в США з моменту минулорічного масшутингу в школі в Ювалде у штаті Техас.