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Подозреваемого в массовой стрельбе в США нашли мертвым

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Резервист армии США, обвиняемый в убийстве 18 человек и ранении еще 13 во время массовой стрельбы в штате Мэн на этой неделе, был найден мертвым в пятницу вечером – предположительно, от выстрела из огнестрельного оружия – после его двухдневных поисков, сообщил уполномоченный по общественной безопасности штата Майкл Сосчак, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подозреваемого в массовой стрельбе в США нашли мертвым

Детали

Роберт Кард, обвиняемый в совершении массового убийства в среду в боулинге и ресторане в Льюистоне в штате Мэн, был найден мертвым около 19:45 по местному времени в пятницу у реки Андроскоггин в районе Лиссабонского водопада, примерно в 16 километрах от Льюистона, сообщил журналистам уполномоченный по общественной безопасности штата Майкл Сосчак.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллс сказала, что «вздохнула с облегчением, зная, что... Кард больше ни для кого не представляет угрозу».

Как сообщил CNN источник в правоохранительных органах, тело Карда было найдено вблизи центра переработки мусора, из которого его недавно уволили. Ранее на этой неделе власти нашли автомобиль Карда брошенным после стрельбы возле причала для лодок.

По словам Сосчака, подробности о том, когда Кард умер, еще выясняются, и власти не объявили мотив стрельбы.

Дополнение

Стрельба вечером 25 октября стала самой смертоносной массовой стрельбой в США с момента прошлогоднего массшутинга в школе в Ювалде в штате Техас.

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