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Підозрюваного у теракті можуть звільнити з-під варти столичні судді

Київ • УНН

 • 8757 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, Шевченківський районний суд столиці розпочав розгляд клопотання сторони захисту Сергія Скрипки про зміну йому запобіжного заходу із тримання під вартою на більш м’який, повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.

Підозрюваного у теракті можуть звільнити з-під варти столичні судді

В ГПУ наголосили, що Скрипка підозрюється у підготовці до терористичного акту, внаслідок якого мали загинути троє осіб: представник Самооборони Майдану в Черкаській області, голова сільради Лящівки Черкаської області, а також її чоловік.

23.06.2018 співробітниками СБУ вказаного громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України і наступного дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Водночас, відразу ж після затримання вказаного громадянина, окремі близькі до нього народні депутати України та інші особи почали кампанію, спрямовану на дискредитацію працівників Головної військової прокуратури та розслідування, у тому числі шляхом неодноразового направлення депутатських звернень до Генеральної прокуратури України з наполегливими проханнями під будь-яким приводом змінити кваліфікацію дій підозрюваного на іншу статтю КК України, що дозволило б визначити слідчому судді альтернативний запобіжний захід у вигляді застави і в такий спосіб вийти з-під варти.

Зазначимо, що на стороні захисту підозрюваного Скрипки виступає народний депутат від БПП Валерій Карпунцов.

Водночас, проти Скрипки на суді виступають місцеві жителі Лящівки, щодо яких підозрюваний вчиняв тортури, передає кореспондент УНН.

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