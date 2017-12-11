Підозрюваного у резонансному убивстві ужгородського підприємця залишили під вартою
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні Ужгородський міськрайонний суд продовжив міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві генерального директора місцевого підприємства. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, чоловік буде утримуватися під вартою ще 60 діб.
Так, в суді відбулося заслуховування матеріалів у справі чоловіка, якому 16 жовтня поліція повідомила про підозру у вбивстві гендиректора місцевого підприємства, а 18 жовтня суддя обрала міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців. Результатом розгляду стало продовження міри запобіжного заходу ще на 60 днів.
Нагадаємо, що 16 жовтня на території товариства з обмеженою відповідальністю у власному службовому кабінеті було вбито директора даного підприємства. Підозрюваний посварився з потерпілим, під час з’ясування відносин один вистрілив чотири рази в іншого. У результаті бізнесмен помер на місці.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді у власному кабінеті застрелили директора підприємства.