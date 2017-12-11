Подозреваемого в резонансном убийстве ужгородского предпринимателя оставили под стражей
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня Ужгородский горрайонный суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве генерального директора местного предприятия. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, мужчина будет содержаться под стражей еще 60 суток.
Так, в суде состоялось заслушивание материалов по делу мужчины, которому 16 октября полиция сообщила о подозрении в убийстве гендиректора местного предприятия, а 18 октября судья выбрала меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Результатом рассмотрения стало продолжение меры пресечения еще на 60 дней.
Напомним, что 16 октября на территории общества с ограниченной ответственностью в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия. Подозреваемый поссорился с потерпевшим, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого. В результате бизнесмен скончался на месте.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде в собственном кабинете застрелили директора предприятия.