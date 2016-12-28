Підозрюваний у теракті в Берліні міг втекти з Німеччини через Нідерланди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Підозрюваний у вчиненні теракту в Берліні Аніс Амрі міг втекти з Німеччини до Франції через Нідерланди. Про це у середу повідомив речник нідерландської прокуратури, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Наразі слідчим відомо, що А.Амрі прибув до Італії, де його застрелила міланська поліція, з Франції. Однак слідчі й досі перевіряють, яким чином А.Амрі дістався до Франції.
Як зазначається, на місці перестрілки в Мілані в рюкзаку А.Амрі слідчі виявили SIM-картку з Нідерландів. Його SIM-картка була з партії, яку розповсюдили між 20 і 22 грудня в містах Зволле, Бреда і Неймеген, що в Нідерландах. Однак поки достеменно невідомо, чи зупинявся А.Амрі в Нідерландах дорогою з Берліна, чи отримав картку іншим чином.
Французькі ЗМІ повідомляють, що А.Амрі виїхав до французького Ліона з Неймегена автобусом.
За інформацією німецької телерадіокомпанії WDR, А.Амрі мав досить обширні контакти в Рурській області, де під час перебування у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія відвідував з десяток мечетей. З кінця 2015 року він часто подорожував між Берліном на Рурською областю.
А.Амрі є головним підозрюваним у терористичному нападі в Берліні, внаслідок якого загинули 12 людей і ще 50 отримали ушкодження. А.Амрі застрелили поліцейські в Мілані. Коли вони попросили його пред'явити документи, він дістав з рюкзака зброю і відкрив вогонь.