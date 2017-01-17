Підозрюваних у вбивстві бабусі неповнолітню онуку та її хлопця заарештували на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Київської області 16-річній дівчині, яка разом зі своїм 18-річним хлопцем, вбили бабусю, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури київської області.
Встановлено, що молоді люди заздалегідь підготовили план по вбивству 61-річної пенсіонерки. Хлопець, зайшовши до квартири літньої жінки почав наносити їй удари по обличчю та голові. Отримавши тілесні ушкодження, жінка почала кликати на допомогу, але хлопець бажаючи довести свій злочинний план до кінця, продовжував завдавати удари по тілу потерпілої.
Онука потерпілої у свою чергу надала знаряддя злочину своєму хлопцеві, а саме кухонний ніж. Загалом, зловмисник спричинив 25 колото-різаних ран потерпілій, від яких настала її смерть. З метою приховання злочину, молоді люди сховали тіло літньої жінки до ванної кімнати та підпалили одяг, яким накрили тіло померлої. Внаслідок скоординованих дій правоохоронних органів зловмисники були затримані у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі правопорушникам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Під час досудового розслідування підозрювані, за клопотанням прокуратури Київської області, перебуватимуть під вартою.