Подозреваемых в убийстве бабушки несовершеннолетнюю внучку и ее парня арестовали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По ходатайству прокуратуры Киевской области 16-летней девушке, которая вместе со своим 18-летним парнем, убили бабушку, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что молодые люди заранее подготовили план по убийству 61-летней пенсионерки. Парень, зайдя в квартиру пожилой женщины начал наносить ей удары по лицу и голове. Получив телесные повреждения, женщина начала звать на помощь, но парень желая довести свой преступный план до конца, продолжал наносить удары по телу потерпевшей.
Внучка потерпевшей в свою очередь предоставила орудие преступления своему парню, а именно кухонный нож. В общем, злоумышленник нанес 25 колото-резаных ран потерпевшей, от которых наступила ее смерть. С целью сокрытия преступления, молодые люди спрятали тело пожилой женщины в ванную и подожгли одежду, которой накрыли тело умершей. В результате скоординированных действий правоохранительных органов злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правонарушителям сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Во время досудебного расследования подозреваемые, по ходатайству прокуратуры Киевской области, будут находиться под стражей.