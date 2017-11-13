Підозрювані протягом року 22 рази ламали електронні "браслети"

"Протягом 2017 року зафіксовано 22 випадки пошкодження електронних засобів контролю з вини підозрюваних, обвинувачених та 187 випадків виходу з ладу зазначеного обладнання внаслідок технічних причин", - розповіли у відомстві.

Крім того, у Нацполіції повідомили, що оголосили тендер із закупівлі 500 комплектів електронних засобів контролю.

Як повідомляв УНН, на сьогодні у Національній поліції України всього в наявності є 476 електронних засобів контролю, з яких лише 67 "браслетів" або 14% — у справному стані.