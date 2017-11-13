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Подозреваемые в течение года 22 раза ломали электронные "браслеты"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В течение этого года полиция зафиксировала 22 случая повреждения электронных средств контроля со стороны подозреваемых и обвиняемых, которым они были одеты по решениям судов. Об этом УНН сообщили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции Украины.

"В течение 2017 года зафиксировано 22 случая повреждения электронных средств контроля по вине подозреваемых, обвиняемых и 187 случаев выхода из строя указанного оборудования вследствие технических причин", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что объявили тендер по закупке 500 комплектов электронных средств контроля.

Как сообщал УНН, сегодня в Национальной полиции Украины всего в наличии есть 476 электронных средств контроля, из которых только 67 "браслетов" или 14% - в исправном состоянии.

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