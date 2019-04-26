Підліток порізав власних матір та бабусю і сам повідомив у поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві під час сімейного конфлікту 15-річний підліток накинувся з ножем на свою матір, а згодом і на бабусю. Обох жінок госпіталізували з множинними пораненнями голови та тіла. Наразі їх стан стабільний, їм надається необхідна медична допомога. Неповнолітнього затримали, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"До поліції зателефонував хлопець та повідомив, що у квартирі на бульварі Дружби Народів він ножем вдарив свою матір і бабусю", - повідомили у поліції.
Правоохоронці у під'їзді вказаного будинку затримали підозрюваного. Підліток пояснив, що між ним та матір’ю виник конфлікт, під час якого він схопився за ніж.
"У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав "швидку", а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у місті Києві Оксана Поплавська.
15-річного хлопця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
За словами Оксани Поплавської, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно і у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв. Зараз з ним працюють співробітники ювенальної превенції, психологи , працівники соціальних служб та слідчі, які встановлюють всі обставини та причини злочину.
Нагадаємо, у Москві підлітки влаштували різанину під час шкільного суботника.