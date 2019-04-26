Підліток порізав власних матір та бабусю і сам повідомив у поліцію

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві під час сімейного конфлікту 15-річний підліток накинувся з ножем на свою матір, а згодом і на бабусю. Обох жінок госпіталізували з множинними пораненнями голови та тіла. Наразі їх стан стабільний, їм надається необхідна медична допомога. Неповнолітнього затримали, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.