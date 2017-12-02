Підліток на Прикарпатті зарізав односельчанина
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 2 грудня. УНН. В смт Отинія Коломийського району Івано-Франківської області конфлікт між молодими людьми завершився вбивством. Про це повідомлять сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, передає УНН.
Черговий лікар Отинійської районної лікарні повідомив поліції про те, що в приймальне відділення доставлений місцевий житель з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці встановили, що на одній з вулиць селища між 16 і 19-річними односельчанами на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виник конфлікт. Під час сварки молодший хлопець побіг до свого товариша в будинок, взяв кухонний ніж і, повернувшись на місце, завдав один удар потерпілому в живіт.
Внаслідок проникаючої колото-різаної рани живота потерпілий помер через кілька годин у лікувальному закладі.
Після скоєного підліток покинув місце злочину і втік додому, де він і був затриманий поліцейськими.
Наразі неповнолітній затриманий, вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу - утримання під вартою.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ("умисне вбивство") КК України.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Слідство триває.
Як повідомляється, правоохоронці затримали чотирьох осіб, які підозрюються в скоєнні вбивства людини в Одеській області.