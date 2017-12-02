Подросток на Прикарпатье зарезал односельчанина
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 2 декабря. УНН. В пгт Отыния Коломыйского района Ивано-Франковской области конфликт между молодыми людьми завершился убийством. Об этом сообщате сектор коммуникации ГУ НП в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Дежурный врач Отынийской районной больницы сообщил полиции о том, что в приемное отделение доставлен местный житель с телесными повреждениями.
Правоохранители установили, что на одной из улиц поселка между 16 и 19-летними односельчанами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе него, более младший его учасник побежал к своему товарищу в дом, где взял кухонный нож и, вернувшись на место, нанес один удар потерпевшему в живот.
Вследствие проникающей колото-резаной раны живота потерпевший скончался через несколько часов лечебного учреждения.
После содеянного подросток покинул место преступления и скрылся у себя дома, где он и был задержан полицейскими.
На данный момент несовершеннолетний задержан, решается вопрос об объявлении подозрения за совершение преступления и избрании меры пресечения — содержание под стражей.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (“умышленное убийство”) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие продолжается.
Как сообщается, правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в совершении убийства человека в Одесской области.