Підкуп УДАРівцями Кличка виборців ведеться за 8 адресами - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко та його партія УДАР продовжують підкуп виборців завдяки “сигналу” з Банкової. Підкуп ведеться з 8 адресами, які, як стверджує народний депутат Гео Лерос, йому відомі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам нардеп, який раніше і опублікував “плівки”, де кандидат від партії Віталія Кличко УДАР обговорює створення так званих “сіток” підкупу.
“Кличко вже три дні не хоче помічати як його депутат та керівник великого комунального підприємства столиці, людина Шлапак і Комарницького купує голоси киян, хоча Оксана Продан, керівниця його штабу, обіцяла, що в разі підтвердження підкупу виборців його штабом, він зніметься з перегонів. Знов брехня!” - обурився Лерос
Депутат зазначив, що Віталій Кличко не є альтернативою для представників команди президента, адже тісно співпрацює з Офісом Президента.
“Деякі пишуть в коментарях, що Кличко не треба критикувати, бо він альтернатива Зеленському. Це неправда, він на посаді, бо це вигідно Зеленському, вигідно Комарницькому, до цього 6 років було вигідно Столару, але 40% киян наче зомбовані фанатіють від неймовірного розгулу корупції та будівельного свавілля в столиці”, - підкреслив політик.
Нардеп також наголосив, що йому відомі адреси, за якими ведеться підкуп виборців, і там навіть мали пройти обшуки, але “все порішали”.
“У мене є ще 8 адрес, де ведеться підкуп депутатами цієї політсили, там мали бути обшуки, але терміново все порішали, сигнал був з Банкової. Цікаво, що фанати УДАРу скажуть, коли в Київраді буде коаліція з Слугами Народу та іншими депутатами Комарницького. Помічник Терентьєва, який купує голоси, навіть в центральному рекламному відео УДАРу розказує, що за все своє життя не бачив стільки позитивних змін, мабуть, це в його житті, як він і розказує на приховану камеру”, - резюмував Гео Лерос.