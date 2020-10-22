Підкуп УДАРівцями Кличка виборців ведеться за 8 адресами - нардеп

“Кличко вже три дні не хоче помічати як його депутат та керівник великого комунального підприємства столиці, людина Шлапак і Комарницького купує голоси киян, хоча Оксана Продан, керівниця його штабу, обіцяла, що в разі підтвердження підкупу виборців його штабом, він зніметься з перегонів. Знов брехня!” - обурився Лерос

Депутат зазначив, що Віталій Кличко не є альтернативою для представників команди президента, адже тісно співпрацює з Офісом Президента.

“Деякі пишуть в коментарях, що Кличко не треба критикувати, бо він альтернатива Зеленському. Це неправда, він на посаді, бо це вигідно Зеленському, вигідно Комарницькому, до цього 6 років було вигідно Столару, але 40% киян наче зомбовані фанатіють від неймовірного розгулу корупції та будівельного свавілля в столиці”, - підкреслив політик.

Нардеп також наголосив, що йому відомі адреси, за якими ведеться підкуп виборців, і там навіть мали пройти обшуки, але “все порішали”.

“У мене є ще 8 адрес, де ведеться підкуп депутатами цієї політсили, там мали бути обшуки, але терміново все порішали, сигнал був з Банкової. Цікаво, що фанати УДАРу скажуть, коли в Київраді буде коаліція з Слугами Народу та іншими депутатами Комарницького. Помічник Терентьєва, який купує голоси, навіть в центральному рекламному відео УДАРу розказує, що за все своє життя не бачив стільки позитивних змін, мабуть, це в його житті, як він і розказує на приховану камеру”, - резюмував Гео Лерос.