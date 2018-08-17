Підгрушна і сестри Семеренко візьмуть участь у літньому ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У період з 22 по 26 серпня збірна України візьме участь у чемпіонаті світу з літнього біатлону, який пройде в чеському місті Нове Мєсто, повідомляє УНН з посиланням на IBU та Федерацію біатлону України.
За підсумками контрольних тренувань в Обертілліахі і Отепяя до заявки українських команд потрапили:
жінки - Юлія Журавок, Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко;
чоловіки - Віталій Кільчицький, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Труш (запасний).
Примітно, організатори очікують, що в змаганнях візьмуть участь близько 250 біатлоністів з 28 країн.
Варто відзначити, що на чемпіонаті світу відбудуться і змагання серед юніорів і юніорок.
Додамо, що 24 серпня пройдуть перші гонки турніру – змішані естафети.
Як повідомляв УНН, збірна України з біатлону презентувала нову форму.