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Підготовка до blackout: народним депутатам видали супутникові телефони

Підготовка до blackout: народним депутатам видали супутникові телефони

Київ • УНН

 • 1470724 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Апарат ВР видав депутатській фракції «Слуга народу» супутникові телефони. У розпорядженні УНН є документ з алгоритмом розподілу цих телефонів між нардепами.

Деталі

У документі зазначається, що кількість телефонів обмежена. А тому розроблений алгоритм їхнього розподілу за наступними принципами:

1. Пріоритетно телефони отримало керівництво депутатської фракції: голова фракції, перший заступник голови фракції, заступники голови фракції, голови комітетів Верховної Ради України.

2. Секретаріат фракції у період з 28 до 29 листопада 2022 року провів збір даних щодо переважного територіального місцезнаходження народних депутатів України – членів депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» у міжсесійний період з 1 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

3. Відповідно до отриманих даних про місця перебування народних депутатів України у міжсесійний період подальший розподіл засобів супутникового зв’язку здійснювався на основі таких принципів:

• територіального принципу – за областями перебування народних депутатів України з метою забезпечення потенційно ефективнішої комунікації між членами депутатської фракції з одного регіону;
• принципу пропорційності – розподілу засобів супутникового зв’язку між депутатськими групами з розрахунку 1 телефон на 3 – 4 народних депутати.

Нардеп, який отримав телефон, має сповіщати інших парламентарів про подальші дії.

«У разі, якщо з тих чи інших причин, народний депутат України, якому видано супутниковий телефон, не зможе забезпечити комунікацію з колегами із відповідного комітету та регіону, обов’язково повідомити секретаріат фракції з метою визначення відповідальними іншого народного депутата», - йдеться в алгоритмі.

Зазначається, що телефони підлягають обов’язковому поверненню.

Також передбачений альтернативний спосіб комунікації – нардепи, перебуваючи у регіонах, можуть скористатися телефонним зв’язком в облдержадміністраціях.

«Тобто, якщо раптом пропадає зв’язок і світло, що має масовий характер, Ви зможете поїхати в ОДА, де через спецзв’язок сконтактувати з парламентом чи посадовими особами», - зазначається в алгоритмі.

Серед нардепів, які отримали телефони, - Олександр Корнієнко, Давид Арахамія, глави комітетів, деякі заступники голів комітетів.

Українські Національні Новини

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